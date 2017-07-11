ВФЛА отправила в IAAF заявки еще на 14 спортсменов, претендующих на участие в ЧМ

«Сегодня мы отправили заявки еще пятерых наших спортсменов, которые были допущены до участия в международных соревнованиях в последние дни и имеют выполненный квалификационный норматив на ЧМ, — отметила Орлова. — Как и в предыдущий раз, эти заявки содержат достаточно подробную информацию, в том числе и о том, где и когда спортсмен выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира. Также мы оформили в IAAF предварительные заявки тех легкоатлетов, которые только недавно получили нейтральный статус и в оставшееся до 24 июля время способны выполнить норматив».

11 июля были отправлены заявки на следующих атлетов: Александр Меньков (прыжки в длину), Александр Лесной (толкание ядра), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктор Бутенко (метания диска) и Ирина Гордеева (прыжки в высоту). ВФЛА также ходатайствовала за следующих атлетов: Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Константин Лядусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).

Ранее, 4 июля, IAAF уже получила заявки от четырнадцати других российских легкоатлетов. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский. Бегуньи Вера Рудакова, Ксения Аксенова, Кристина Сивкова и Юлия Степанова, а также прыгун в высоту Даниил Цыплаков, которые не имеют пока выполненных нормативов, также были в предварительной заявке и сейчас находятся в ожидании приглашений от IAAF на оформление британской визы.

IAAF будет в индивидуальном порядке рассматривать заявки от российских легкоатлетов на участие в чемпионате мира, пока ни один из них не получил разрешение на участие в турнире.

В настоящий момент 14 человек российских легкоатлетов имеют нейтральный статус и выполненный норматив чемпионата мира. Это Ласицкене (Кучина), Шубенков, Клишина, Широбоков, Сидорова, Мудров, Муллина, Ребрик, Сокирский, Бутенко, Гордеева, Лесной, Меньков и Шкуренев. Срок, отведенный на выполнение квалификационных нормативов ЧМ-2017, завершится 23 июля. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.