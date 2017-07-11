Кастер Семеня: принудительное лечение или медали?

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Международная федерация (ИААФ) финансировала научные исследования, в результате которых двукратной олимпийской чемпионке из ЮАР придется пройти гормональную терапию, чтобы снова выступать среди женщин.

Вкратце история вопроса: на чемпионате мира 2009 года в Берлине 18-летняя на тот момент бегунья из ЮАР Кастер Семеня одержала убедительную победу в беге на 800 м, за один сезон улучшив собственный личный рекорд почти на десять секунд. Подобные прорывы не новость для африканских девушек, уже через сезон-другой большинство таких звезд превращаются в середняков или вовсе заканчивают. Однако необычная внешность Семени привлекла внимание соперниц и мировой прессы. Комментарии были весьма жесткими и обидными для спортсменки, и ИААФ была вынуждена начать расследование.

В ходе него выяснилось, что руководство собственной национальной федерации подставило Семеню. Чиновникам ЮАР рекомендовали не отправлять спортсменку на чемпионат мира до того, как медицинская комиссия ИААФ примет свое решение. Однако стране нужны были медали, а чиновникам — слава. Семеня выиграла свое «золото», после чего подверглась небывалым унижениям. Со временем выяснилось, что Кастер страдает гиперандрогенным синдромом. Это не болезнь, а состояние, с которым человек рождается. Синдром, в частности, характерен повышенным уровнем тестостерона. Так, ИААФ определила верхнюю допустимую границу тестостерона, которая в три раза превышала средний показатель для женщин. Но Семеня даже в эти рамки не уложилась. Тогда чиновники поставили ее перед выбором: либо «лечиться», то есть принимать гормоны и искусственно понижать тестостерон; либо закончить спортивную карьеру и вернуться в ту деревню, откуда она приехала. Семеня выбрала гормоны.

На фоне терапии южноафриканка заметно потяжелела и превратилась из безусловного лидера в сильную, но не выдающуюся бегунью. В 2012-м году на Играх в Лондоне она финишировала второй вслед за россиянкой Марией Савиновой. Впоследствии Савинову обвинили в кровяном допинге и медаль забрали. Так внезапно оказалось, что Кастер — олимпийская чемпионка в самой что ни на есть честной борьбе.

Так бы все и шло, если бы в 2015-м году индийская спринтерша Дьюти Чанд не выиграла дело в Спортивном арбитражном суде, опротестовав границы тестостерона, установленные ИААФ. Защита Чанд утверждала: нет доказательств, что тестостерон вообще дает преимущество в спорте. Это парадоксальное утверждение: примерно с тем же успехом можно заявить: нет аргументов, что преимущество дают тренировки. Более того, тестостерон давно входит в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства и считается допингом. Выходит, зря?

— Исследования до сих пор не проводились, в основном, по этическим соображениям, — объясняет известный спортивный врач Сергей Илюков. — Получается, нам нужно кормить здоровых женщин стероидными гормонами, чтобы понять, повысится их работоспособность или нет. Хотя эмпирические данные, конечно, указывают на то, что повысится. Но для суда этих данных оказалось недостаточно.

Так безвестная индианка помогла Семеня и нескольким другим спортсменкам с подобным синдромом. Прекратив принимать терапию, Кастер в олимпийском сезоне-2016 вернулась к своим лучшим результатам. По некоторым данным, в финале бега на 800 м в Рио весь пьедестал заняли спортсменки с гиперандрогенизмом.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ИААФ.

CAS дал ИААФ два года, чтобы провести необходимые исследования по тестостерону. Срок истекал 30 июля, но уже в начале месяца ИААФ опубликовала сразу два научных исследования по влиянию уровня тестостерона на результаты в легкой атлетике. Для этого ученые анализировали результаты двух чемпионатов мира 2011 и 2013 годов. Оба исследования подтвердили предыдущее решение ИААФ по делу Семени.

Так, два известнейших ученых в мировой спортивной науке — доктора Стефан Бермон и Пьер-Ив Гарнье — пришли к выводу, что женщины с более высоким тестостероном показывают заметно более высокие результаты в определенных дисциплинах легкой атлетики. В беге на 400 м разница в результате достигает 2,73%, на 400 м с/б — 2,78%, на 800 м — 1,78%, в метании молота — 4,53% и в прыжках с шестом — 2,94%.

В дисциплине, где выступает Семеня, 800-метровке, как видим, тестостерон дает меньшее преимущество, чем в некоторых других видах. Тем не менее, если учесть, что средний результат в женском беге на 800 м равен двум минутам, 1,78% — это около двух секунд. В олимпийском финале Рио это расстояние, которое отделило чемпионку от 4−6 мест. Разница между звездой и середняком, золотым медалистом и массовкой… Чтобы преодолеть этот барьер, некоторые спортсмены и принимают допинг. Либо просто такими рождаются, как Семеня.

— Исследования прямым и косвенным образом продемонстрировали, что тестостерон влияет на повышение работоспособности, — говорит Илюков. — Насколько я знаю, новый суд намечен на осень, но точная дата еще не определена.

ЧТО РЕШИТ CAS.

Несмотря на результаты исследований, совершенно не факт, что Спортивный арбитражный суд теперь примет сторону ИААФ. Ведь даже если тестостерон дает Семене преимущество над всеми остальными, это преимущество естественное. Все выдающиеся атлеты так или иначе имеют от природы данные, которых нет у других. У пловца Майкла Фелпса — огромный размер ноги, у спортивных гимнасток — крошечный рост, и так далее. Победы Семени на дорожке далеко не самые убедительные, что были одержаны за последнее время. Да, она сильна, но совсем не подавляюще.

Если ограничивать уровень эндогенного (то есть естественного) тестостерона в беге на выносливость, тогда уж давайте ограничим рост в баскетболе или вес в гимнастике. Можно еще проводить соревнования по категориям, как в тяжелой атлетике или борьбе: тестостерон выше нормы — в один разряд, ниже — в другой.

— Необходимо разграничить: идет ли речь об естественном преимуществе или о принадлежности к другой половой категории, — говорит Илюков. — Судя по анализам, Семеню сложно отнести к категории женщин. Поэтому ИААФ и добивается удаления подобных атлетов из этой категории.

Так что, не исключено, в итоге CAS все-таки одобрит границу по тестостерону. И тогда Семене, чтобы продолжать выступать на высоком уровне, придется снова принимать гормональную терапию. Это парадокс: спортсменка будет вынуждена нанести вред собственному здоровью, принимая лекарства, которые по медицинским показаниям ей не требуются.

— Терапия сводится к тому, что уровень тестостерона Семени должен быть понижен до женского уровня, — объясняет Илюков. — Но с какой целью принимается терапия? Если спортсменка с детства росла с гиперандрогенным синдромом, для нее это состояние становится нормой. И при приеме лекарств ее самочувствие может меняться в худшую сторону. Жить с повышенным тестостероном — это как постоянно быть на допинге, а потом вдруг резко от него отказаться. Падает работоспособность, ухудшается общее состояние…

ЧТО ГОВОРИТ МОК.

Накануне Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил документ, регулирующий выступления в соревнованиях для спортсменов, прошедших через смену пола. В отличие от случая с Семеней, которая родилась с аномальным уровнем тестостерона, все больше спортсменов пытаются получить это преимущество искусственным путем, то есть став трансгендерами.

Так, этой зимой чемпионкой (-ом) штата Техас среди студентов в вольной борьбе стал 17-летний Мак Беггс — спортсмен, уже два года принимающий терапию для смены пола на мужской. Тем не менее, Бегсс выступал в женской категории, где убедительно победил. После того, как соперница в финале была положена на лопатки, зал разделился: часть зрителей аплодировали стоя, но многие свистели и обвиняли Беггса в нечестной борьбе.

Буквально месяц назад 15-летняя Андрайя Йеарвуд одержала две победы в беге на 100 и 200 метров в чемпионате штата Коннектикут среди школьников. Настоящее имя Андрайи — Амади, и он был рожден мальчиком. Однако спортсменка идентифицирует себя с женским полом, тренируется с женской командой, хотя принимать гормональную терапию пока не начала. Несмотря на протесты соперниц, Йеарвуд допустили до выступлений среди девочек, где она заметно выделялась силой и габаритами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cromwell's Andraya Yearwood is a state champion in the 100 dash. Ran 12.66 to win in 1st appearance at Class M Championships. <a href="https://twitter.com/hashtag/cttrack?src=hash">#cttrack</a> <a href="https://t.co/8RELfAEeLF">pic.twitter.com/8RELfAEeLF</a></p>— Courant HS Sports (@CTHSSports) <a href="https://twitter.com/CTHSSports/status/869668563312947200">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Единой политики — что делать с подобными случаями, особенно на уровне школ и университетов — пока нет. Ранее все было куда более однозначно. МОК допускал таких спортсменов до выступлений в Олимпийских играх только после операции по смене пола. Но теперь рекомендация иная. «С учетом социальных и культурных реалий, — говорится в заключении медицинской комиссии МОК, — для выступлений в женских соревнованиях спортсмен должен пройти гормональную терапию и продемонстрировать уровень мужского тестостерона в крови менее 10 нм/литр в течение года до старта соревнований».

Барьер, установленный МОК, идентичен тому, что отстаивала ИААФ в случае с Семеней. МОК избежал судебных исков только потому, что заключение комиссии носило характер рекомендации, то есть каждая международная федерация имела право принять собственное решение. Теперь от выводов CAS по делу Семени против ИААФ, будет зависеть будущее подобных спортсменов на любых крупных соревнованиях.

Если все получится, уровень тестостерона становится определяющим половым признаком в спорте, даже приоритетнее чисто биологических. Но при этом проверять на тестостерон абсолютно всех профессиональных спортсменов — это абсурд. Хотя если «нормальный» тестостерон — это критерий допуска, по идее именно так и нужно поступить. Юристам совместно с медиками тут есть над чем подумать. У этой проблемы нет готовых решений, а в юридическом и социальном плане она настолько запутана, что даст фору даже проблеме допинга.