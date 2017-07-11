Четыре российских легкоатлета включены в состав участников юниорского ЧЕ

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Широбоков, Смердова (оба — спортивная ходьба), Миллер (бег на короткие дистанции) и Гатауллина (прыжки с шестом) будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

Ранее ИААФ отказала шести российским спортсменам в допуске к участию в юниорском чемпионате Европы. Отказ получили Дмитрий Соломатин (многоборье), Сергей Раков (спортивная ходьба), Софья Палкина (метание молота), Юлия Липанова (спортивная ходьба), Кучина Валерия (метание копья), Алексей Худяков (метание диска).

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров пройдет с 20 по 23 июля в Италии.