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11 июля 2017, 11:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Четыре российских легкоатлета включены в состав участников юниорского ЧЕ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Сергей Широбоков, Яна Смердова, Полина Миллер и Аксана Гатауллина включены в состав участников юниорского чемпионата Европы, который пройдет в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

<em>МОСКВА 11 июля. /ТАСС/.</em> Российские легкоатлеты Сергей <span class=error>Широбоков</span> Яна <span class=error>Смердова</span> Полина <span class=error>Миллер</span> и <span class=error>Аксана</span> Гатауллина включены в состав участников <span class=error>юниорского</span> чемпионата Европы который пройдет в Италии. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Европейской легкоатлетической ассоциации. Увеличить
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Широбоков, Смердова (оба — спортивная ходьба), Миллер (бег на короткие дистанции) и Гатауллина (прыжки с шестом) будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

Ранее ИААФ отказала шести российским спортсменам в допуске к участию в юниорском чемпионате Европы. Отказ получили Дмитрий Соломатин (многоборье), Сергей Раков (спортивная ходьба), Софья Палкина (метание молота), Юлия Липанова (спортивная ходьба), Кучина Валерия (метание копья), Алексей Худяков (метание диска).

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров пройдет с 20 по 23 июля в Италии.
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Новости Легкой атлетики

Легкоатлеты Широбоков, Смердова, Миллер и Гатауллина отправили заявки на юниорский ЧЕ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Четыре российских легкоатлета: Сергей Широбоков, Яна Смердова, Полина Миллер и Аксана Гатауллина, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) нейтральный статус, подали официальные заявки для участия в юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.
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