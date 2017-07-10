Легкоатлеты Широбоков, Смердова, Миллер и Гатауллина отправили заявки на юниорский ЧЕ

Срок подачи заявок для участия в турнире, который пройдет в Италии, истек 10 июля в 15:00 по московскому времени.

«На первенство Европы поедут четыре российских легкоатлета, — сообщил собеседник агентства. — Ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, а также бегунья Полина Миллер подали в срок официальные заявки. ИААФ утвердила в качестве сопровождающих Веру Начаркину, которая поедет с Широбоковым, Надежду Клевцову — с Миллер, и Радиона Гатауллина, который будет сопровождать свою дочь Аксану. Сопровождающий для Смердовой пока не утвержден».

В минувшее воскресенье ИААФ также позволила претендовать на участие в юниорском ЧЕ еще одной российской представительнице спортивной ходьбы Ольге Елисеевой. Однако, по словам собеседника агентства, эта спортсменка в Италию не поедет по причине отсутствия у нее квалификационного норматива.

Юниорский чемпионат Европы пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.