Чемпионат мира откроют не всем нейтралам

Международная федерация (ИААФ) порадовала новостями, что еще 16 россиян получили разрешения на выступления на стартующем 4 августа в Лондоне чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов. Всего ИААФ удовлетворила уже более трех десятков заявок из России. Но только 12 из допущенных спортсменов сумели выполнить норматив для попадания в Лондон.

Выполнение норматива много лет оставалось для российских легкоатлетов формальностью, вроде необходимости получить визу. Для крупных турниров ИААФ устанавливает минимальный результат в каждой дисциплине, который нужно показать в течение последнего года. Без этого результата спортсмен не допускается до соревнований (исключение делают только для действующих чемпионов мира и спортсменов из развивающихся стран). Так вот, норматив обычно фиксируется на очень среднем уровне, чтобы отделить спортсменов заведомо низкой квалификации. С таким результатом практически невозможно стать призером. С поправкой на конкретную дисциплину, это примерно граница выхода в финал. Но с учетом бедственного положения российской легкой атлетики в последние годы и острого дефицита соревнований, даже показатели такого уровня для многих становятся проблемой.

ЧЕТЫРЕ САНТИМЕТРА ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА.

На данный момент, норматив есть у 12 российских легкоатлетов из числа тех, чьи заявки были одобрены ИААФ. То есть эти люди заработали себе право выступить на чемпионате мира, и помешать этому могут только визовые проблемы либо травмы. У нескольких «нейтралов» еще сохраняется возможность в последний момент показать нужный результат. Например, это бегуньи Ксения Аксенова и Кристина Сивкова, чьи личные рекорды гораздо выше норматива, но проявить себя в этом сезоне пока не дают травмы. Всего четыре сантиметра (!) не хватает до норматива метателю молота Алексею Сокирскому. На 10 сантиметров ниже нужной высоты прыжок с шестом Ильи Мудрова, что тоже преодолимо.

Но шансов выполнить норматив остается совсем немного. Фактически, их всего два — это финал летнего «Гран-при» и одновременно Кубок России ( 14—15 июля , Ерино) и Гераклиада ( 21—23 июля , Москва). При этом на обоих турнирах будут представлены не все дисциплины. Чемпионат России 28—30 июля в Жуковском в нужные рамки, к сожалению, не укладывается — срок выполнения нормативов истекает 23 июля. Заметных международных турниров в ближайшее время тоже не будет.

То есть у тех 11 человек без нормативов, кто получил на днях допуск от ИААФ, на то, чтобы показать нужный результат и попасть на чемпионат мира, будет около двух недель (а не полгода, как у спортсменов из других стран). При этом не исключено, что в ближайшие дни ИААФ одобрит еще некоторое количество индивидуальных заявок — и у «новеньких» времени для выполнения норматива останется еще меньше. Фактически, считанные дни.

Никто не мешает выполнять норматив и до того, как будет получен ответ по заявке. Например, практически все из тех, у кого сейчас норматив есть, так и поступили. Но если речь идет о считанных долях секунды или сантиметрах, та самая нехватка мотивации — когда не знаешь, допустят тебя в итоге до соревнований или нет — может оказаться решающим фактором. В этой связи, странно читать пресс-релиз ИААФ о необходимости «обеспечить равные условия для всех спортсменов со всего мира». Видимо, к российским легкоатлетам это не относится.

НАДПИСИ «РОССИЯ» НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДАЖЕ НА ЧЕМОДАНЕ.

Кстати, о «равных» условиях. Регламент ИААФ для выступлений нейтральных спортсменов на чемпионате мира тоже не всегда это равенство отражает, хотя, надо отдать должное, чиновники постарались, чтобы права «нейтралов» были учтены. Так, каждый из наших спортсменов имеет право привезти в Лондон личного тренера и одно сопровождающее лицо. Но кандидатуры этих лиц вносятся в заявку одновременно со спортсменом, и ИААФ при малейшем подозрении в былых нарушениях антидопинговых правил сохраняет за собой право отказать в аккредитации любому из них.

Спортсмены обязаны будут заранее отправить в ИААФ фотографии формы, в которой они собираются выйти на старт. Она не должна быть в цветах российского флага, также запрещены любые опознавательные знаки и ассоциации с нашей страной. Мария Ласицкене рассказывала, что надпись «Россия» ей пришлось отдирать даже с чемодана — и это не преувеличение. Естественно, запрещены и уловки, вроде бело-сине-красных резинок для волос, татуировок с двуглавым орлом и тому подобного.