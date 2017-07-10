Легкоатлетка Татьяна Лебедева понимает, что решение CAS на 99,9% будет не в ее пользу
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину Татьяна Лебедева заявила агентству «Р-Спорт», что вероятность успеха ее апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) ничтожно мала.
МОК 25 января объявил о лишении Лебедевой серебряных медалей Игр-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки
«Мне (юристы) рекомендовали не ездить на заседание. У нас уже были по Skype слушания. Если надо, то, конечно, поеду, но пока рекомендация такая, — сказала Лебедева. — Если честно, говоря о шансах, то 99,9%, что будет не в мою пользу. Дальше я хочу в гражданский суд Швейцарии. Ведь есть моменты по этим баночкам: кто к ним имел доступ и так далее. В суд по правам человека подают тогда, когда все инстанции прошел. Я, скорее всего, пойду до конца, у меня другого выхода нет».
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