Чалый заявил, что допуск IAAF придаст мотивации для выполнения норматива на ЧМ-2017
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Тимофей Чалый, выступающий в беге на 400 метров с барьерами, заявил агентству «Р-Спорт», что допуск к международным соревнованиям под нейтральным флагом добавил ему мотивации, и теперь нужно с двойной ответственностью подойти к выполнению норматива на чемпионат мира 2017 года.
IAAF в воскресенье допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, включая Чалого. Всего на данный момент к участию в международных соревнованиях допущен 41 российский легкоатлет. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
«Хорошо, что дали допуск. Появилась дополнительная ответственность, мотивация, — сказал Чалый по телефону. — Да, нет норматива. И в перспективе есть один старт для его выполнения — Кубок России. И все. Теперь буду подходить к этому турниру еще с большей ответственностью. Хотелось бы съездить на чемпионат мира — это опыт».
Кубок России пройдет
«Насчет других международных стартов пока план не составляли. Сейчас начинаю оформлять визы (включая британскую). Надеюсь, с другими стартами практически не будет проблем,
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