Чалый заявил, что допуск IAAF придаст мотивации для выполнения норматива на ЧМ-2017

IAAF в воскресенье допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, включая Чалого. Всего на данный момент к участию в международных соревнованиях допущен 41 российский легкоатлет. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

«Хорошо, что дали допуск. Появилась дополнительная ответственность, мотивация, — сказал Чалый по телефону. — Да, нет норматива. И в перспективе есть один старт для его выполнения — Кубок России. И все. Теперь буду подходить к этому турниру еще с большей ответственностью. Хотелось бы съездить на чемпионат мира — это опыт».

Кубок России пройдет 14—15 июля в подмосковном Ерино. Для выполнения норматива в беге на 400 метров с барьерами атлетам нужно пробежать дистанцию быстрее, чем за 49,35 секунды.