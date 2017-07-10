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10 июля 2017, 14:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чалый заявил, что допуск IAAF придаст мотивации для выполнения норматива на ЧМ-2017

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Тимофей Чалый, выступающий в беге на 400 метров с барьерами, заявил агентству «Р-Спорт», что допуск к международным соревнованиям под нейтральным флагом добавил ему мотивации, и теперь нужно с двойной ответственностью подойти к выполнению норматива на чемпионат мира 2017 года.

IAAF в воскресенье допустила еще 16 российских легкоатлетов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, включая Чалого. Всего на данный момент к участию в международных соревнованиях допущен 41 российский легкоатлет. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

«Хорошо, что дали допуск. Появилась дополнительная ответственность, мотивация, — сказал Чалый по телефону. — Да, нет норматива. И в перспективе есть один старт для его выполнения — Кубок России. И все. Теперь буду подходить к этому турниру еще с большей ответственностью. Хотелось бы съездить на чемпионат мира — это опыт».

Кубок России пройдет 14—15 июля в подмосковном Ерино. Для выполнения норматива в беге на 400 метров с барьерами атлетам нужно пробежать дистанцию быстрее, чем за 49,35 секунды.

«Насчет других международных стартов пока план не составляли. Сейчас начинаю оформлять визы (включая британскую). Надеюсь, с другими стартами практически не будет проблем, куда-то должны пускать. Но сейчас нужно в первую очередь выполнить норматив. Без него даже на коммерческих стартах не то, чтобы нет смысла быть, а просто приглашать на высокий уровень не будут», — продолжил он.
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