ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ к международным стартам ограничен 2017 годом

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В воскресном списке российских легкоатлетов, которым разрешено выступать под нейтральным флагом, значатся фамилии 16 человек.

«Те заявки, которые были одобрены ИААФ раньше, насколько я помню, не были ограничены сроком действия, — заметила Иконникова. — В последних же заявках, которые пришли вчера, стоит конкретная дата — только 2017 год. И все эти спортсмены должны иметь в виду, что их разрешения действительны только в этом году».

«Если ВФЛА не восстановят в правах до конца 2017 года, то спортсменам, видимо, опять придется подавать заявки, чтобы выступать в международных соревнованиях в следующем году», — подчеркнула собеседница агентства.

В воскресенье получили допуск к зарубежным стартам Александр Меньков (прыжки в длину), Виктор Бутенко (метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Данила Данилов (метание молота), Ольга Елисеева (спортивная ходьба — допуск только к юниорскому чемпионату Европы), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Александр Лесной и Константин Лядоусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).