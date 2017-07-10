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10 июля 2017, 13:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА: Допуск 16 легкоатлетов РФ к международным стартам ограничен 2017 годом

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, получившие в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрение своих заявок на выступление в качестве нейтральных спортсменов, могут выступать на международных соревнованиях только до конца 2017 года. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Как сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова предыдущие заявки не имели ограничений по сроку действия. Увеличить
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В воскресном списке российских легкоатлетов, которым разрешено выступать под нейтральным флагом, значатся фамилии 16 человек.

«Те заявки, которые были одобрены ИААФ раньше, насколько я помню, не были ограничены сроком действия, — заметила Иконникова. — В последних же заявках, которые пришли вчера, стоит конкретная дата — только 2017 год. И все эти спортсмены должны иметь в виду, что их разрешения действительны только в этом году».

«Если ВФЛА не восстановят в правах до конца 2017 года, то спортсменам, видимо, опять придется подавать заявки, чтобы выступать в международных соревнованиях в следующем году», — подчеркнула собеседница агентства.

В воскресенье получили допуск к зарубежным стартам Александр Меньков (прыжки в длину), Виктор Бутенко (метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Данила Данилов (метание молота), Ольга Елисеева (спортивная ходьба — допуск только к юниорскому чемпионату Европы), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Александр Лесной и Константин Лядоусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).
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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) при рассмотрении индивидуальных заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса руководствуется собственными критериями.
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