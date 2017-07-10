Скончался тренер олимпийской чемпионки в беге Брагиной Виктор Казанцев
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Скончался российский тренер по легкой атлетике Виктор Казанцев, работавший с чемпионкой Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене бегуньей Людмилой Брагиной, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации легкой атлетики Краснодарского края Петр Безъязычный.
Казанцев скончался на 77-м году жизни. Он являлся заслуженным тренером СССР, а также занимал должность тренера сборной СССР на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах.
«Сегодня в 8:30 утра скончался Виктор Алексеевич Казанцев. Он давно болел, уже года три, и никакие лекарства ему не помогали. Он даже на улицу почти не выходил, потому что не хотел, чтобы люди спрашивали, что с ним. Что касается похорон и прощания, то пока информации нет. Должен прилететь сын из Москвы, и пока он не прилетит…», — сказал Безъязычный по телефону.
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