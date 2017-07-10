Скончался тренер олимпийской чемпионки в беге Брагиной Виктор Казанцев

Казанцев скончался на 77-м году жизни. Он являлся заслуженным тренером СССР, а также занимал должность тренера сборной СССР на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах.

«Сегодня в 8:30 утра скончался Виктор Алексеевич Казанцев. Он давно болел, уже года три, и никакие лекарства ему не помогали. Он даже на улицу почти не выходил, потому что не хотел, чтобы люди спрашивали, что с ним. Что касается похорон и прощания, то пока информации нет. Должен прилететь сын из Москвы, и пока он не прилетит…», — сказал Безъязычный по телефону.