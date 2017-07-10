Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

В частности, в беге на 3000 м победил четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лондон

Мужчины. 110 м c/б

1. Арис Мерритт (США) — 13,09.

2. Милан Трайкович (Кипр) — 13,25.

3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) — 13,27.



200 м

1. Амер Уэбб (США) — 20,13.

2. Фред Керли (США) — 20,24.

3. Исайя Янг (США) — 20,24.



400 м с/б

1. Керрон Клемент (США) — 48,02.

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) — 48,12.

3. Ясмани Копелло (Турция) — 48,24.



800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.43,18.

2. Донаван Брейзер (США) — 1.43,95.

3. Асбел Кипроп (Кения) — 1.44,43.



3000 м

1. Мо Фара (Великобритания) — 7.35,15.

2. Адель Мешаль (Испания) — 7.36,32.

3. Эндрю Батчарт (Великобритания) — 7.37,56.



Диск

1. Даниэль Штоль (Швеция) — 66,73.

2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,66.

3. Филип Миланов (Бельгия) — 65,65.



Женщины. 100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,94.

2. Дафне Схипперс (Нидерланды) — 10,97.

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) — 10,99.



100 м с/б

1. Кендра Харрисон (США) — 12,39.

2. Салли Пирсон (Австралия) — 12,48.

3. Шарика Нэлвис (США) — 12,62.



400 м

1. Эллисон Феликс (США) — 49,65.

2. Кортни Около (США) — 50,29.

3. Шамьер Литтл (США) — 50,40.



1 миля

1. Хеллен Обири (Кения) — 4.16,56.

2. Лаура Мюир (Великобритания) — 4.18,03.

3. Уинни Чебет (Кения) — 4.19,55.



Прыжки в длину

1. Тианна Бартолетта (США) — 7,01.

2. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,88.

3. Брук Стреттон (Австралия) — 6,79.



Прыжки с шестом

1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,81.

2. Николь Бюхлер (Швейцария) — 4,73.

3. Микаэла Мейер (Швеция) — 4,65.



Копьё

1. Барбора Шпотакова (Чехия) — 68,26.

2. Сара Колак (Хорватия) — 67,83.

3. Мартина Ратей (Словения) — 64,85.