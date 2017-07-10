Фара, Бартолетта, Стефаниди победили на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
В Лондоне прошёл очередной этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
В частности, в беге на 3000 м победил четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лондон
Мужчины. 110 м c/б
1. Арис Мерритт (США) — 13,09.
2. Милан Трайкович (Кипр) — 13,25.
3. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) — 13,27.
200 м
1. Амер Уэбб (США) — 20,13.
2. Фред Керли (США) — 20,24.
3. Исайя Янг (США) — 20,24.
400 м с/б
1. Керрон Клемент (США) — 48,02.
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) — 48,12.
3. Ясмани Копелло (Турция) — 48,24.
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) — 1.43,18.
2. Донаван Брейзер (США) — 1.43,95.
3. Асбел Кипроп (Кения) — 1.44,43.
3000 м
1. Мо Фара (Великобритания) — 7.35,15.
2. Адель Мешаль (Испания) — 7.36,32.
3. Эндрю Батчарт (Великобритания) — 7.37,56.
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) — 66,73.
2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,66.
3. Филип Миланов (Бельгия) — 65,65.
Женщины. 100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,94.
2. Дафне Схипперс (Нидерланды) — 10,97.
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) — 10,99.
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) — 12,39.
2. Салли Пирсон (Австралия) — 12,48.
3. Шарика Нэлвис (США) — 12,62.
400 м
1. Эллисон Феликс (США) — 49,65.
2. Кортни Около (США) — 50,29.
3. Шамьер Литтл (США) — 50,40.
1 миля
1. Хеллен Обири (Кения) — 4.16,56.
2. Лаура Мюир (Великобритания) — 4.18,03.
3. Уинни Чебет (Кения) — 4.19,55.
Прыжки в длину
1. Тианна Бартолетта (США) — 7,01.
2. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,88.
3. Брук Стреттон (Австралия) — 6,79.
Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,81.
2. Николь Бюхлер (Швейцария) — 4,73.
3. Микаэла Мейер (Швеция) — 4,65.
Копьё
1. Барбора Шпотакова (Чехия) — 68,26.
2. Сара Колак (Хорватия) — 67,83.
3. Мартина Ратей (Словения) — 64,85.
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