Сборная Казахстана заняла третье место в медальном зачете чемпионата Азии по легкой атлетике

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Соревнования проходили в индийском Бхубанешваре. По итогам четырехдневного азиатского первенства сборная Казахстана везет на родину восемь медалей — четыре «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Заключительный день соревнований стал успешным для казахстанских спринтерш. Две ступени пьедестала почета заняли казахстанские бегуньи по итогам выступления на дистанции 200 метров. Виктория Зябкина выиграла золотую медаль с одним из лучших результатов сезона в Азии — 23 секунды 10 сотых. Второй финишировала Румешика Кумари из Шри-Ланки — 23 секунды 43 сотых. Третье место — еще у одной казахстанской легкоатлетки Ольги Сафроновой — 23 секунды 47 сотых.

«Виктория осторожно стартовала на первых метрах — у нее побаливают связки после вчерашней эстафеты. Она там неслась, как угорелая, и вытащила второй этап… Сегодня, выйдя из виража, Зябкина показала, как она может бежать. В длинном спринте — беге на 200 метров — все решает вторая половина дистанции. Ее Виктория чисто выиграла», — прокомментировала выступление своей ученицы известный тренер Любовь Никитенко.

В итоге Виктория Зябкина стала трехкратной чемпионкой Азии 2017 года. Ранее она одержала верх в дистанции на 100 метров, а затем стала победительницей в составе эстафеты 4 по 100 метров вместе с Римой Кашафутдиновой, Светланой Голендовой, Ольгой Сафроновой.

Четвертую золотую медаль в копилку сборной принесла в тройном прыжке Мария Овчинникова, ее дебютное выступление на чемпионате завершилось с результатом — 13 метров 72 сантиметра. Стоит отметить, что молодая спортсменка не только стала лучшей на континенте, но и тем самым обеспечила себе путевку на чемпионат мира в Лондоне, который стартует 4 августа.

В тройном прыжке Казахстан представляла также Ирина Эктова, которая «напрыгала» на серебряную медаль — 13 метров 62 сантиметра.

Чемпионат Азии принес две медали в личном зачете бегунье Ольге Сафроновой. На ее счету серебро в «стометровке», а также бронза на дистанции 200 метров.

Вторую «бронзу» в общий зачет принес толкатель ядра Иван Иванов во второй день соревнований, показав результат 19 метров 41 сантиметр, уступив представителям Ирана и Индии.

Это позволило казахстанским легкоатлетам выйти на итоговое третье место в командном зачете после Индии 29 медалей (12 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых) и Китая (8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых). Всего на чемпионате Азии выступили легкоатлеты из 43 стран.

Фото с сайта Odisha2017.games