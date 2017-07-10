IAAF отказала шести россиянам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров

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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, IAAF отказала в допуске Дмитрию Соломатину (многоборье), Сергею Ракову (спортивная ходьба), Софье Палкиной (метание молота), Юлии Липановой (спортивная ходьба), Валерии Кучиной (метание копья) и Алексею Худякову (метание диска).