IAAF отказала шести россиянам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала шести российским спортсменам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, IAAF отказала в допуске Дмитрию Соломатину (многоборье), Сергею Ракову (спортивная ходьба), Софье Палкиной (метание молота), Юлии Липановой (спортивная ходьба), Валерии Кучиной (метание копья) и Алексею Худякову (метание диска).
Чемпионат Европы пройдет
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