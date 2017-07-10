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10 июля 2017, 7:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF отказала шести россиянам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала шести российским спортсменам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

<em>МОСКВА 10 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) отказала шести российским спортсменам в допуске на чемпионат Европы среди юниоров сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>). Увеличить
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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте ВФЛА, IAAF отказала в допуске Дмитрию Соломатину (многоборье), Сергею Ракову (спортивная ходьба), Софье Палкиной (метание молота), Юлии Липановой (спортивная ходьба), Валерии Кучиной (метание копья) и Алексею Худякову (метание диска).

Чемпионат Европы пройдет 20—23 июля в итальянском Гроссето.
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