Лебедева и Слесаренко посетили российских военных на авиабазе Хмеймим

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Спортсменки показали военным особенности индивидуальных тренировок, уделив особое внимание растяжке мышц перед основными тренировками, а Мишин продемонстрировал несколько борцовских приемов.

«Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни», — сказал журналистам Мишин.

Кроме того, победители Олимпиады и военные померились силами в специализированных эстафетах. Спортсмены по традиции посадили на «Олимпийской аллее» туи и передали инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом, а также экипировку и спортивную форму с символикой клуба ЦСКА, который они представляют.