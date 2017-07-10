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10 июля 2017, 7:51 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Лебедева и Слесаренко посетили российских военных на авиабазе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 10 июля. /ТАСС/. Победители летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах — легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин — посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Спортсменки показали военным особенности индивидуальных тренировок уделив особое внимание растяжке мышц перед основными тренировками. Увеличить
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Спортсменки показали военным особенности индивидуальных тренировок, уделив особое внимание растяжке мышц перед основными тренировками, а Мишин продемонстрировал несколько борцовских приемов.

«Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни», — сказал журналистам Мишин.

Кроме того, победители Олимпиады и военные померились силами в специализированных эстафетах. Спортсмены по традиции посадили на «Олимпийской аллее» туи и передали инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом, а также экипировку и спортивную форму с символикой клуба ЦСКА, который они представляют.

Сивкова на Олимпиаде 2004 года в Афинах завоевала золото в командном турнире на шпагах, Лебедева стала лучшей в прыжках в длину, а Слесаренко — в высоту. Российский борец греко-римского стиля Алексей Мишин одержал верх над соперниками в весовой категории до 84 кг.
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