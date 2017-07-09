Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30331858/
9 июля 2017, 21:52 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Британцы получили отобранную у россиян медаль ОИ на этапе «Бриллиантовой лиги»

Спустя 9 лет после Олимпиады 2008 года, которая проходила в Пекине мужская сборная Великобритании по легкой атлетике получила бронзовые медали за третье место в эстафете 4×400 метров, сообщает АР.

В Пекине третьими финишировали россияне Максим Дылдин, Владислав Фролов, Антон Кокорин и Денис Алексеев. Но в сентябре 2016 года при перепроверке допинг-проб Игр 2008 и 2012 годов в тесте Алексеева было найдено запрещенное вещество, и олимпийскую бронзу передали британцам.

Майкл Бингхэм, Мартин Руни, Эндрю Стил и Роберт Тобин получили медали в торжественной обстановке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне. Награды бегунам вручил вице-президент МОК и глава ВАДА Крейг Риди.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Меньков признался, что на ЧМ будет гнать мысли о реванше за пропуск почти двух сезонов

Меньков признался, что на ЧМ будет гнать мысли о реванше за пропуск почти двух сезонов

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель лучшего результата европейского сезона в прыжках в длину россиянин Александр Меньков, допущенный в воскресенье Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных турнирах, во время выступления на чемпионате мира в Лондоне постарается выйти на старт абсолютно спокойным и не хочет доказывать кому-либо несправедливость своего почти двухлетнего отстранения от международных соревнований. Об этом Меньков сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО