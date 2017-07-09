Британцы получили отобранную у россиян медаль ОИ на этапе «Бриллиантовой лиги»
Спустя 9 лет после Олимпиады 2008 года, которая проходила в Пекине мужская сборная Великобритании по легкой атлетике получила бронзовые медали за третье место в эстафете 4×400 метров, сообщает АР.
В Пекине третьими финишировали россияне Максим Дылдин, Владислав Фролов, Антон Кокорин и Денис Алексеев. Но в сентябре 2016 года при перепроверке
Майкл Бингхэм, Мартин Руни, Эндрю Стил и Роберт Тобин получили медали в торжественной обстановке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне. Награды бегунам вручил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter