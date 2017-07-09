Тренер: Получившим допуск легкоатлетам Бутенко и Лесному будет по силам выйти в финал ЧМ
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским легкоатлетам Виктору Бутенко (метание диска) и Александру Лесному (толкание ядра) будет по силам выйти в финальную стадию соревнований на чемпионате мира в Лондоне. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по группе метаний Вадим Херсонцев.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказались Бутенко и Лесной. Также в сообщении организации отмечалось, что права на нейтральный допуск еще троих россиян были расширены, им позволили выступить на юниорском чемпионате Европы.
«Они однозначно будут бороться за прохождение в основную часть соревнований, попадание в финал — это одна из задач, которая будет перед ними поставлена. Они и сами будут ее перед собой ставить», — сказал Херсонцев.
«Спортсмены уже два года не выступали на международной арене, поэтому будет интересно посмотреть, как они с этим справятся. Прогнозировать сейчас — дело неблагодарное, но желание попасть в финал у них, безусловно, будет», — добавил он.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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