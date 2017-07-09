Тренер: Получившим допуск легкоатлетам Бутенко и Лесному будет по силам выйти в финал ЧМ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказались Бутенко и Лесной. Также в сообщении организации отмечалось, что права на нейтральный допуск еще троих россиян были расширены, им позволили выступить на юниорском чемпионате Европы.

«Они однозначно будут бороться за прохождение в основную часть соревнований, попадание в финал — это одна из задач, которая будет перед ними поставлена. Они и сами будут ее перед собой ставить», — сказал Херсонцев.

«Спортсмены уже два года не выступали на международной арене, поэтому будет интересно посмотреть, как они с этим справятся. Прогнозировать сейчас — дело неблагодарное, но желание попасть в финал у них, безусловно, будет», — добавил он.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.