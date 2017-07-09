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9 июля 2017, 21:22 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Меньков признался, что на ЧМ будет гнать мысли о реванше за пропуск почти двух сезонов

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель лучшего результата европейского сезона в прыжках в длину россиянин Александр Меньков, допущенный в воскресенье Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных турнирах, во время выступления на чемпионате мира в Лондоне постарается выйти на старт абсолютно спокойным и не хочет доказывать кому-либо несправедливость своего почти двухлетнего отстранения от международных соревнований. Об этом Меньков сообщил ТАСС.

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IAAF в воскресенье объявила о присвоении статуса нейтральных спортсменов 16 российским легкоатлетам, в числе которых оказался и Меньков.

«Я очень рад, что все это произошло именно сейчас, теперь у меня будет время, чтобы успеть оформить все документы на чемпионат мира, — заметил Меньков. — Я, честно говоря, думал, что меня допустят в последние дни подачи заявок. Когда мне представится возможность выступить на чемпионате мира, я постараюсь выйти на старт внутренне абсолютно спокойным и буду гнать прочь мысли о каком-то реванше за пропущенные не по моей воле почти два сезона. Просто буду соревноваться с другими спортсменами».

На Мемориале Знаменских, который проходил в Жуковском с 1 по 2 июля, чемпион мира 2013 года Меньков в заключительной попытке прыгнул на 8,32 метра и показал лучший результат сезона в Европе. «Мне сейчас сложно загадывать, какой результат я смогу показать на чемпионате мира, там увидим. Но каких-то жалоб на здоровье у меня сейчас нет. Все хорошо», — сказал собеседник агентства.

Меньков заметил, что до чемпионата мира не будет участвовать в других международных турнирах. «Но после Лондона я обязательно выступлю где-то еще за границей на паре коммерческих стартов», — сообщил спортсмен.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.
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