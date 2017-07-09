Число легкоатлетов РФ, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив ЧМ, выросло до 14

До этого право выступить на чемпионате мира имели девять российских легкоатлетов. Это прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Илья Мудров и Ольга Муллина, копьеметательница Вера Ребрик и метатель молота Алексей Сокирский.

В воскресенье IAAF присвоила нейтральный статус еще 16 россиянам, из которых пятеро уже имеют выполненный норматив ЧМ-2017. Это Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Александр Лесной (толкание ядра), Александр Меньков (прыжки в длину) и Илья Шкуренев (десятиборье).

Срок, отведенный на выполнение квалификационных нормативов ЧМ-2017, завершится 23 июля. Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.