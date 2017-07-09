Шляхтин: IAAF с приближением ЧМ допустит к стартам еще больше российских легкоатлетов
МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Число российских легкоатлетов, которые получили право выступать на международных соревнованиях, до старта чемпионата мира еще увеличится. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
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Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила, что 19 российских легкоатлетов, в числе которых чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое разрешение теперь есть у 35 россиян, еще шестеро имеют допуск только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет).
«Мы ожидали этого. Рассчитываем, что к ним еще
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Глава ВФЛА считает, что у спортсменов, которые только сейчас получили допуск к стартам, и у тех, кто будет допущен позже, будет время на оформление документов, необходимых для участия в турнире.
«Всем спортсменам придет приглашение, так что оформление виз будет идти по ускоренной схеме. Срочную британскую визу сейчас можно получить за
Прием заявок на участие в чемпионате мира завершается 24 июля.
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