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9 июля 2017, 20:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: IAAF с приближением ЧМ допустит к стартам еще больше российских легкоатлетов

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Число российских легкоатлетов, которые получили право выступать на международных соревнованиях, до старта чемпионата мира еще увеличится. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Увеличить
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Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила, что 19 российских легкоатлетов, в числе которых чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое разрешение теперь есть у 35 россиян, еще шестеро имеют допуск только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет).

«Мы ожидали этого. Рассчитываем, что к ним еще кто-то добавится, но сейчас, пожалуй, никто не даст ответ на вопрос, сколько именно», — сказал Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Глава ВФЛА считает, что у спортсменов, которые только сейчас получили допуск к стартам, и у тех, кто будет допущен позже, будет время на оформление документов, необходимых для участия в турнире.

«Всем спортсменам придет приглашение, так что оформление виз будет идти по ускоренной схеме. Срочную британскую визу сейчас можно получить за два-три дня», — пояснил он.

Прием заявок на участие в чемпионате мира завершается 24 июля.
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