Шляхтин: IAAF с приближением ЧМ допустит к стартам еще больше российских легкоатлетов

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Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье объявила, что 19 российских легкоатлетов, в числе которых чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Такое разрешение теперь есть у 35 россиян, еще шестеро имеют допуск только к юношескому чемпионату мира (до 18 лет).

«Мы ожидали этого. Рассчитываем, что к ним еще кто-то добавится, но сейчас, пожалуй, никто не даст ответ на вопрос, сколько именно», — сказал Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Глава ВФЛА считает, что у спортсменов, которые только сейчас получили допуск к стартам, и у тех, кто будет допущен позже, будет время на оформление документов, необходимых для участия в турнире.

«Всем спортсменам придет приглашение, так что оформление виз будет идти по ускоренной схеме. Срочную британскую визу сейчас можно получить за два-три дня», — пояснил он.

Прием заявок на участие в чемпионате мира завершается 24 июля.