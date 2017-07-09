Гречанка Стефаниди победила на лондонском этапе Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

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Стефаниди в воскресенье покорила высоту в 4,81 метра. Второе место заняла швейцарка Николь Бюхлер (4,73), тройку лучших замкнула шведка Михаэла Мейер (4,65).

В прыжках в длину в Лондоне победила американка Тианна Бартолетта с результатом 7,01 м. Второе место заняла сербка Ивана Шпанович (6,88), третьей стала Брук Страттон (6,79). В метании копья первенствовала чешка Барбора Шпотакова (68,26 м), серебро взяла хорватка Сара Колак (67,83), бронзу — словенка Мартина Ратей (64,85).

Стометровку в Лондоне быстрее всех пробежала Элейн Томпсон с Ямайки с результатом 10,94 секунды. Второе место заняла голландка Дафне Схипперс (10,97), третье — нигерийка Блессинг Окагбаре (10,99). В беге на 400 метров победила Эллисон Феликс из США с лучшим результатом сезона в мире (49,65), второе и третье места заняли ее соотечественницы Кортни Около (50,29) и Шамьер Литтл (50,40).

Забег на 100 метров с барьерами выиграла американка Кендра Харрисон (12,39), второе место заняла австралийка Салли Пирсон (12,48), а третье — еще одна американка Шарика Нелвис (12,62).