Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30330654/
9 июля 2017, 17:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Спортсменка показала результат 2 метра. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,97), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,94).

На предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Лондоне стала для Ласицкене 11-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).

Ласицкене также выступит на Кубке России (14—15 июля), турнире в итальянской Падуе (16 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).

Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпион ОИ-2016 в ходьбе Матей Тот подозревается в употреблении допинга

Чемпион ОИ-2016 в ходьбе Матей Тот подозревается в употреблении допинга

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Золотой медалист Олимпиады-2016 словацкий ходок Матей Тот не допущен к участию в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщает портал Inside the games.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-при

"Эвертон" объявил о переходе Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед"