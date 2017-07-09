Ласицкене выиграла 11-й турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Спортсменка показала результат 2 метра. Второе место заняла американка Вашти Каннингем (1,97), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,94).

На предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Победа в Лондоне стала для Ласицкене 11-й подряд. Спортсменка также победила на этапах «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, Риме, Стокгольме и Лозанне, на турнире в польском Ополе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при и Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском).

Ласицкене также выступит на Кубке России ( 14—15 июля ), турнире в итальянской Падуе (16 июля) и чемпионате страны ( 28—30 июля ).

Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.