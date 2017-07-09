Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30329242/
9 июля 2017, 13:00 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпион ОИ-2016 в ходьбе Матей Тот подозревается в употреблении допинга

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Золотой медалист Олимпиады-2016 словацкий ходок Матей Тот не допущен к участию в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщает портал Inside the games.

Спортсмен не примет участие в чемпионате мира 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на днях связались со спортсменом, которого попросили объяснить аномалии в биологическом паспорте.

«Я всегда выступал против незаконных действий, поэтому данная новость шокировала меня», — сказал 34-летний словацкий спортсмен. — В этой связи я обратился к мировым экспертам, чтобы доказать свою невиновность.

Тот специализируется на дистанции 50 км. Помимо золота Олимпиады-2016, в его активе золотая награда чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга

Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Допинг-проба «А» ямайского легкоатлета Джейсона Ливермора дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщил агентству Reuters председатель антидопингового комитета Ямайки (JADCO) Кент Гэммон.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Мейтин: все стадионы клубов РФПЛ готовы к началу нового сезона

Черчесов: у "Спартака" есть все, чтобы выиграть чемпионат России и в следующем сезоне

Гассиев уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса