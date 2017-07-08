Женская эстафетная команда принесла Казахстану третье «золото» ЧА по легкой атлетике

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В индийском Бхубанешваре подошел к концу третий соревновательный день чемпионата Азии. Казахстанские легкоатлеты сумели отличиться двумя золотыми и одной серебряной медалями.

Вслед за Марией Овчинниковой, которая первенствовала в тройном прыжке (второе место у Ирины Эктовой — прим.ред), «золото» завоевала женская эстафетная команда. В финальном забеге эстафеты 4 по 100 метров казахстанки показали время 43 секунды 53 сотых. Практически с секундным отставанием финишировали китаянки — 44 секунды 50 сотых. Третье место завоевали спортсменки из Индии — 44 секунды 57 сотых.

Буквально немного не хватило для подиума казахстанским барьеристам. В мужском и женском финалах Дмитрий Коблов и Мерджен Ишангулиева стали четвертыми.

В финале у женщин на 100 метров с барьерами Анастасия Виноградова и Айгерим Шыназбекова заняли шестое и восьмое место соответственно. Неудачно выступил Роман Лошкарев в прыжках в высоту — 14 место.

Добавим, что ранее Виктория Зябкина принесла сборной Казахстана первую золотую медаль. Она одержала победу на дистанции 100 метров. В этом же финале Ольга Сафронова финишировала второй. В толкании ядра бронзовым призером стал Иван Иванов.