Казахстанка Мария Овчинникова стала чемпионкой Азии по легкой атлетике

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В тройном прыжке в отсутствии лидера сборной — Ольги Рыпаковой — в Бхубанешваре Казахстан представляли Ирина Эктова и Мария Очинникова, для которой азиатское первенство стало дебютным в карьере.

Основная борьба за первое место как раз развернулась между двумя казахстанками, где сильнее оказалась Овчинникова. В своей лучшей попытке Мария показала 13 метров 72 сантиметра. Ирина Эктова с 13 метрами 62 сантиметрами стала второй. Третье место заняла Шеена Н из Индии — 13 метров 42 сантиметра.

Добавим, что накануне, 7 июля, Виктория Зябкина отметилась золотой медалью чемпионата Азии на дистанции 100 метров. В этом же виде программы «серебро» на счету Ольги Сафроновой. А Иван Иванов стал третьим в толкании ядра.