Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/.
Допинг-проба «А» ямайского легкоатлета Джейсона Ливермора дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщил агентству Reuters председатель антидопингового комитета Ямайки (JADCO) Кент Гэммон.
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Проба была сдана во внесоревновательный период 16 декабря. Название запрещенного вещества не сообщается. Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. Слушания по делу Ливермора состоятся 11 сентября.
По данным агентства, 29-летний спринтер не запрашивал вскрытие пробы «Б».
Ливермор завоевал золото в эстафете 4×100 на Играх Содружества — 2014 в составе сборной Ямайки вместе с Усейном Болтом, Кемаром
Ранее Ливермор не был включен в состав национальной команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.
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