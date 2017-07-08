Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30322931/
8 июля 2017, 11:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Допинг-проба «А» ямайского легкоатлета Джейсона Ливермора дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщил агентству Reuters председатель антидопингового комитета Ямайки (JADCO) Кент Гэммон.

Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Проба была сдана во внесоревновательный период 16 декабря. Название запрещенного вещества не сообщается. Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. Слушания по делу Ливермора состоятся 11 сентября.

По данным агентства, 29-летний спринтер не запрашивал вскрытие пробы «Б».

Ливермор завоевал золото в эстафете 4×100 на Играх Содружества — 2014 в составе сборной Ямайки вместе с Усейном Болтом, Кемаром Бэйли-Коулом и Никелем Ашмидом.

Ранее Ливермор не был включен в состав национальной команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Российские ходоки поедут на юношеский ЧМ в Найроби, IAAF утвердила их сопровождающего

Российские ходоки поедут на юношеский ЧМ в Найроби, IAAF утвердила их сопровождающего

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила сопровождающего для российских ходоков на юношеском чемпионате мира в кенийском Найроби, четыре российских спортсмена смогут принять участие в соревнованиях, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.
Еще 7 новостей  Все новости
7 июля

Мутко: новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистов

"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Эвертоном" по переходу Лукаку

Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга