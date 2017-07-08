Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга

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Проба была сдана во внесоревновательный период 16 декабря. Название запрещенного вещества не сообщается. Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. Слушания по делу Ливермора состоятся 11 сентября.

По данным агентства, 29-летний спринтер не запрашивал вскрытие пробы «Б».

Ливермор завоевал золото в эстафете 4×100 на Играх Содружества — 2014 в составе сборной Ямайки вместе с Усейном Болтом, Кемаром Бэйли-Коулом и Никелем Ашмидом.

Ранее Ливермор не был включен в состав национальной команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.