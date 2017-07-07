Мутко пожелал легкоатлетке Ласицкене повторить достижения сезона на ЧМ в Лондоне

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Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала 6 июля уже десятую победу в сезоне подряд. На этот раз она выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне с результатом 2 метра 6 см, что стало лучшим результатом сезона в мире. Предыдущее достижение также принадлежало Ласицкене, планку на высоте 2,04 м она преодолела на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. В Лозанне россиянка попыталась превзойти мировой рекорд (2,09 м), установленный еще в 1987 году представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой.

«Безусловно, Мария сейчас сильнейшая в мире, — отметил Мутко. — И я, и миллионы ее поклонников от всей души искренне желаем ей сохранить эту форму к чемпионату мира, чтобы она смогла там как минимум повторить свои достижения. Хотя мы все понимаем, что чемпионат мира — особенный турнир».

В общей сложности в нынешнем году россиянка трижды показывала лучший результат сезона в мире. Отметка 2,06 м является ее личным рекордом и лучшим результатом в истории «Бриллиантовой лиги», которая проводится с 2010 года.

Ласицкене предстоят выступления на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне (9 июля), Кубке России ( 14—15 июля ), турнире в итальянской Падуе (16 июля) и чемпионате страны ( 28—30 июля ).

Женский турнир в прыжках в высоту стартует на чемпионате мира 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.