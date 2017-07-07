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7 июля 2017, 20:05 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Виктория Зябкина завоевала «золото» чемпионата Азии по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Виктория Зябкина стала чемпионкой Азии в беге на 100 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz. Для нее азиатское «золото» стало третьим в карьере.

В индийском Бхубанешваре продолжается чемпионат Азии по легкой атлетике, который стартовал вчера, 6 июля. В первый день казахстанская команда осталась без завоеванных наград. Однако второй ознаменовался сразу несколькими наградами различного достоинства.

Так, Виктория Зябкина стала лучшей на дистанции 100 метров — 11 секунд 39 сотых. Следом за ней финишировала еще одна казахстанка — Ольга Сафронова, которая показала 11 секунд 45 сотых. Замкнула тройку лучших Дути Чанд из Индии — 11 секунд 52 сотых.

Для Зябкиной золотая медаль чемпионата Азии стала третьей в карьере. Ранее она побеждала на дистанции 200 метров в 2013 году (Пуна, Индия) и в 2015 (Ухань, Китай). В том же 2015-м она отметилась серебряной медалью на «стометровке».

В толкании ядра бронзовую медаль завоевал Иван Иванов. В своей лучшей попытке он толкнул снаряд на 19 метров 41 сантиметр. Победу одержал Али Самари из Ирана — 19 метров 80 сантиметров. «Серебро» на счету Таджиндера Пал Сингха — 19 метров 77 сантиметров.

Добавим, что азиатское первенство продлится до 9 июля включительно. Сборная Казахстана представлена командой в составе 31 человека.

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