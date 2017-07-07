Российские ходоки поедут на юношеский ЧМ в Найроби, IAAF утвердила их сопровождающего

Юношеский чемпионат мира в кенийском Найроби пройдет с 12 по 16 июля. Девять российских легкоатлетов допущены IAAF на данный турнир для выступлений под нейтральным флагом, однако желание поехать на соревнование выразили только четверо ходоков — Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский в конце июня заявил, что не рекомендует отечественным спортсменам ехать на юношеский чемпионат мира в Кению по ряду причин, в том числе по медицинским.

«Четыре спортсмена-ходока поедут на чемпионат мира в Найроби. С ними едет сопровождающий Иван Астрадамов, потому что второго сопровождающего IAAF не одобрила. Астрадамов работает в спортивной школе в Саранске и знает английский язык, он — судья по легкой атлетике. Второй кандидатурой был Константин Начаркин, IAAF его не утвердила, поэтому он не будет аккредитован», — сказала Орлова по телефону.

По ее словам, также уже известны сопровождающие российских легкоатлетов на другие соревнования. «Пришел ответ по молодежному чемпионату Европы, куда Кристина Сивкова поедет со своим тренером Виктором Васяткиным. С Клавдией Афанасьевой поедет тренер Алексей Десинов, его кандидатура одобрена IAAF. По участникам юниорского чемпионата Европы пока известно только, что сопровождать ходока Сергея Широбокова будет Вера Начаркина. По остальным трем участникам мы ждем ответа IAAF сегодня», — рассказала Орлова.