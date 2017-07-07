Российские ходоки поедут на юношеский ЧМ в Найроби, IAAF утвердила их сопровождающего
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) утвердила сопровождающего для российских ходоков на юношеском чемпионате мира в кенийском Найроби, четыре российских спортсмена смогут принять участие в соревнованиях, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.
Юношеский чемпионат мира в кенийском Найроби пройдет с 12 по 16 июля. Девять российских легкоатлетов допущены IAAF на данный турнир для выступлений под нейтральным флагом, однако желание поехать на соревнование выразили только четверо ходоков — Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский в конце июня заявил, что не рекомендует отечественным спортсменам ехать на юношеский чемпионат мира в Кению по ряду причин, в том числе по медицинским.
«Четыре
По ее словам, также уже известны сопровождающие российских легкоатлетов на другие соревнования. «Пришел ответ по молодежному чемпионату Европы, куда Кристина Сивкова поедет со своим тренером Виктором Васяткиным. С Клавдией Афанасьевой поедет тренер Алексей Десинов, его кандидатура одобрена IAAF. По участникам юниорского чемпионата Европы пока известно только, что сопровождать ходока Сергея Широбокова будет Вера Начаркина. По остальным трем участникам мы ждем ответа IAAF сегодня», — рассказала Орлова.
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