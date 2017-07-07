В Индии стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике

В первый день соревнований было разыграно несколько комплектов медалей в различных видах программы. У мужчин в прыжках с шестом «золото» с результатом 5 м 60 см завоевал Дин Банчао из Китая. Казахстанец Даниил Полянский, преодолев планку на отметке 5 м 20 см., занял шестое место. Не смог вмешаться в спор за награды и наш Евгений Миловацкий в метании диска, заняв с результатом 57 м.00 см восьмое место, чемпионом Азии стал иранец Эксан Хадади -64 м 54 см.

Успешно в первый день соревнований выступили казахстанские легкоатлеты в спринте. Виктория Зябкина из Алматы в беге на 100 метров с результатом 11,50 сек. выиграла свой забег и вышла в полуфинал. Продолжит борьбу за медали и воспитанница карагандинской школы легкой атлетики Ольга Сафронова, показав время -11,55 сек. У мужчин победитель мемориала Г. Косанова в Алматы Владислав Григорьев на дистанции 100 метров в предварительном забеге финишировал вторым-10,51 сек. лучшее время дня -10,37 сек. показал Джозеф Тосин (Таиланд). Карагандинец Вячеслав Земс из-за нарушения правил был дисквалифицирован.

В забеге на 1500 метров Алексей Гусаров из южной столицы с результатом 3 минуты, 53,6 сек. вышел в финал, сегодня 12 спортсменов в этом виде программы разыграют три комплекта наград.

Автор Семен Неверов