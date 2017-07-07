Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30316067/
7 июля 2017, 14:40 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Кенийский марафонец убежал от двух медведей в США

Кенийский марафонец Марубе Монинда убежал от двух черных медведей, встреченных им во время одной из тренировок. Об этом сообщает Time.

Мужчина столкнулся с хищниками, когда совершал традиционный забег на 18 миль (около 30 километров) возле дома в американском городе Оберн. «Я знаю инструкции, которые подойдут при встрече с медведем: опустить голову и лечь на землю, либо показаться больше. В тот момент я не вспомнил ни одну из них», — рассказал он.

«Я знал, что не могу забраться на дерево, потому что медведи могут залезть за мной. Единственное решение, которое пришло мне в голову — бежать», — добавил спортсмен.

Монинда развернулся и направился к одному из соседских домов. Он забежал на его веранду, а когда обернулся, звери скрылись.

Кениец неоднократно участвовал в марафонах и полумарафонах на территории США. Он трижды выигрывал соревнования в Санта-Барбаре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Легкоатлеты Кении будут тщательно проверены на допинг перед отъездом на ЧМ в Лондон

Легкоатлеты Кении будут тщательно проверены на допинг перед отъездом на ЧМ в Лондон

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Легкоатлеты Кении, которые смогут принять участие в чемпионате мира в Лондоне, пройдут выборочную и тщательную проверку на допинг перед отъездом на турнир. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса