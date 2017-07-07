Кенийский марафонец убежал от двух медведей в США

Мужчина столкнулся с хищниками, когда совершал традиционный забег на 18 миль (около 30 километров) возле дома в американском городе Оберн. «Я знаю инструкции, которые подойдут при встрече с медведем: опустить голову и лечь на землю, либо показаться больше. В тот момент я не вспомнил ни одну из них», — рассказал он.

«Я знал, что не могу забраться на дерево, потому что медведи могут залезть за мной. Единственное решение, которое пришло мне в голову — бежать», — добавил спортсмен.

Монинда развернулся и направился к одному из соседских домов. Он забежал на его веранду, а когда обернулся, звери скрылись.