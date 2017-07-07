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7 июля 2017, 13:51 | Летние: Легкая атлетика | ИА REGNUM

Марафонцы белых ночей остановят трафик в центре Петербурга

В традиционном международном марафоне 9 июля примет участие более 9 тысяч бегунов из 65 стран мира.

Международный легкоатлетический марафон «Белые ночи» приведет к масштабным ограничениям движения транспортных средств в центральной части Санкт-Петербурга в воскресенье, 9 июля.

В программе марафона две дистанции: классическая марафонская — 42 км 195 м, а также сокращенная дистанция — 10 км. Марафон стартует на Дворцовой площади в 08:00 и финиширует там же в 14:00.

Трасса пробега проложена кольцом на фоне главных архитектурных и культурных памятников города, таких как Исаакиевский собор, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Ботанический сад, БДТ им. Товстоногова, Невский проспект, Александро-Невская Лавра и многих других.

Движение транспортных средств, начиная с 8 часов утра, будет прекращено поэтапно по ходу движения участников марафон, предупредили 7 июля в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

По данным петербургского спорткомитета, в марафоне «Белые ночи» примут участие граждане 65 стран, жители 73 субъектов Российской Федерации.

«Среди бегунов — 5512 мужчин и 3638 женщин. Самому возрастному участнику — 87 лет, самому молодому — 15 лет, средний возраст — 34 года. Всего — 9350 участников: на дистанции 10 км — 5787 человек, на марафоне — 3563», — рассказал журналистам заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Александр Перельман.

Как ожидается, на Дворцовой площади и на трассе марафон соберет более 20 тысяч зрителей.
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