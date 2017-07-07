Ласицкене побеждает для России

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) одержала в швейцарской Лозанне на этапе Бриллиантовой лиги убедительную победу.

Выступавшая под нейтральным флагом из-за дисквалификации сборной России от Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) спортсменка прыгнула на 2,06 м, что является абсолютно лучшим результатом сезона в мире.

Занявшие места со второго по пятое соответственно польская спортсменка Камила Личвинко, шведка Софи Ског, Морган Лэйк из Великобритании и итальянка Алессия Трост взяли планку только на высоте 1,93 м.

Это был четвертый этап самого престижного регулярного старта сезона для прыгуний в высоту, и на всех пока первенствовала Ласицкене.

Россиянка не просто одерживала победы на каждом из состоявшихся стартов, но всякий раз делала это уверенно.

Более того, всякий раз Ласицкене покорялась высота в два метра, чего в нынешнем сезоне еще ни разу не добилась ни одна из ее соперниц.

В конце мая в США Ласицкене взяла высоту 2,03, в то время как Личвинко и американке Вашти Каннингем покорилась планка только на 1,95 м.

В начале июня в Италии Мария снова успешно исполнила попытку на 2,03 м, в то время как занявшая второе место Личвинко взяла 1,96, а ставшая третьей украинка Юлия Левченко — 1,94.

В середине июня в Швеции российская прыгунья в высоту выиграла со своим наихудшим на данный момент результатом, взяв «всего лишь» ровно два метра.

При этом опять завоевавшая серебро полька показала, наоборот, свой лучший результат в году, прыгнув на 1,97 м. Как и на последнем на данный момент старте в Лозанне, третьей тогда стала шведка Ског с прыжком на 1,94. Та же высота покорилась и Левченко.

Всего же одержанная 6 июля победа стала для Ласицкене с учетом прошлого сезона седьмой подряд на этапах Бриллиантовой лиги.

Сама спортсменка после победы больше говорила о выступлении под нейтральным флагом, чем о своем непосредственном успехе.

«Не скажу, что я с этим смирилась, — с таким положением дел вообще ни в коем случае нельзя смириться! Просто воспринимаю это примерно так: нужно потерпеть, но не потерять своего достоинства и веры в то, что сейчас нужно это пережить, чтобы, возможно, даже в еще большей степени поднять престиж России, — приводит слова Марии «Спорт день за днем».

— Потому что некоторые из соперников, не знакомые с ситуацией, теряются в догадках: «Что это за белый квадрат? Что за непонятная аббревиатура возле фамилии?» И не находя ответа, они больше интересуются нами, «неопознанными» спортсменами.

Нам было ясно сказано, что организаторы любого турнира вправе принимать решение, приглашать таких спортсменов с белым квадратом вместо флага или нет. Моей фамилии изначально не было в числе участниц турнира «высотниц» на чемпионате мира. Но мой прыжок на 2 метра 4 сантиметра все изменил: они поняли, что невозможно лишать турнир лидера мирового сезона.

Да, есть игнорирование. Мою фамилию не называют в каких-то британских сводках, на сайтах и в анонсах к чемпионату мира, но все это выглядит смешно. И говорит об элементарном неуважении ко мне. Но это только делает нас сильнее, злее в хорошем смысле слова. Когда я выйду в прыжковый сектор на чемпионате мира, ничего не собираюсь доказывать — буду просто бороться за победу и стараться показать все, на что способна.

Чемпионат мира по легкой атлетике состоится в 2017 году в Лондоне и пройдет с 5 по 13 августа. Ласицкене является действующей чемпионкой мира, поскольку в 2015 году выиграла в Пекине еще под фамилией Кучина с результатом 2,01 м.

Ту же высоту взяли тогда ныне уже не выступающие знаменитая хорватка Бланка Влашич и другая представительница России Анна Чичерова, становившиеся чемпионками мира ранее, но Мария выиграла по попыткам.

Ласицкене будет в Лондоне безоговорочным фаворитом, поскольку в нынешнем сезоне на данный момент просто не знает соперниц.

Собственно, прыжки в высоту являются традиционно «российской» дисциплиной. В 2013 и 2011 году золото мировых форумов брали Светлана Школина и Чичерова соответственно.

И лишь в 2009 году последний раз выиграла представительница другой страны, когда Влашич победила Чичерову в борьбе за высшую награду.