Ласицкене в четверг одержала очередную победу на этапе Бриллиантовой лиги в Швейцарии, установив рекорд турнира — 2 метра 6 сантиметров. Прежнее достижение принадлежало россиянке Анне Чичеровой (2011 год, 2,05 м). Ласицкене, выступающая на международных стартах под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА, победила на четвертом подряд этапе Бриллиантовой лиги нынешнего сезона.

«Выступление Марии в Лозанне стало лучшим в сезоне, и об этом говорит ее результат — 2,06, — сказал по телефону Назаров. — В России выше на один сантиметр прыгала только Анна Чичерова. И не случайно Мария в интервью сказала: “Мой тренер — гений”. Это потрясающий тандем, и я снимаю шляпу перед Геннадием Гариковичем Габриляном. У них все хорошо складывается, она сейчас выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, на Кубке и чемпионате России, и потом — на чемпионате мира в Лондоне. На моей памяти никто в женской высоте не выигрывал десять стартов подряд — ни в России, ни в мире. Это потрясающий результат».

«Может быть, у (легендарного советского прыгуна) Валерия Брумеля были подобные победные серии, но в те годы было меньше стартов, — подчеркнул собеседник агентства. — И выиграть десять стартов подряд практически за полтора месяца — это очень сильно. В женских прыжках в высоту такого совершенно точно не было. Я думаю, что Мария в очень хорошей форме подходит к чемпионату мира. И надеюсь, что ее готовность будет оптимальной в Лондоне».