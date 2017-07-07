IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их личных и медицинских данных
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла извинения спортсменам за взлом хакерами их личной и медицинской информации.
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Ранее хакерская группа Fancy Bears выложила в открытый доступ документы IAAF, из которых следует, что организация скрыла подозрительные
«IAAF приносит свои искренние извинения спортсменам, которые полагали, что их личная и медицинская информация была в безопасности», — говорится в
В заявлении IAAF также отмечается, что «было бы неправильно делать предположения, основанные на просочившихся документах, выдернутых из контекста и без полных доказательств вины».
«Не может быть никаких оправданий утечке личной и медицинской информации или публикации информации об осведомителях и текущих расследованиях, поскольку это ставит эти лица в опасность и наносит вред борьбе с допингом, — сказал президент IAAF Себастьян Коу. — Однако мы должны признать, что нам необходимо посмотреть на наши процессы».
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