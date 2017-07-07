IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их личных и медицинских данных

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Ранее хакерская группа Fancy Bears выложила в открытый доступ документы IAAF, из которых следует, что организация скрыла подозрительные допинг-тесты как минимум 47 спортсменов, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна-стайера Мо Фару. Это уже не первая публикация хакерской группой медицинских данных спортсменов.

«IAAF приносит свои искренние извинения спортсменам, которые полагали, что их личная и медицинская информация была в безопасности», — говорится в пресс-релизе организации.

В заявлении IAAF также отмечается, что «было бы неправильно делать предположения, основанные на просочившихся документах, выдернутых из контекста и без полных доказательств вины».

«Не может быть никаких оправданий утечке личной и медицинской информации или публикации информации об осведомителях и текущих расследованиях, поскольку это ставит эти лица в опасность и наносит вред борьбе с допингом, — сказал президент IAAF Себастьян Коу. — Однако мы должны признать, что нам необходимо посмотреть на наши процессы».