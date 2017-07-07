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7 июля 2017, 11:07 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF извинилась перед спортсменами за взлом хакерами их личных и медицинских данных

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла извинения спортсменам за взлом хакерами их личной и медицинской информации.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) принесла извинения спортсменам за взлом хакерами их личной и медицинской информации. Увеличить
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Ранее хакерская группа Fancy Bears выложила в открытый доступ документы IAAF, из которых следует, что организация скрыла подозрительные допинг-тесты как минимум 47 спортсменов, в том числе четырехкратного олимпийского чемпиона британского бегуна-стайера Мо Фару. Это уже не первая публикация хакерской группой медицинских данных спортсменов.

«IAAF приносит свои искренние извинения спортсменам, которые полагали, что их личная и медицинская информация была в безопасности», — говорится в пресс-релизе организации.

В заявлении IAAF также отмечается, что «было бы неправильно делать предположения, основанные на просочившихся документах, выдернутых из контекста и без полных доказательств вины».

«Не может быть никаких оправданий утечке личной и медицинской информации или публикации информации об осведомителях и текущих расследованиях, поскольку это ставит эти лица в опасность и наносит вред борьбе с допингом, — сказал президент IAAF Себастьян Коу. — Однако мы должны признать, что нам необходимо посмотреть на наши процессы».
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IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy Bears

IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy Bears

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла свои извинения спортсменам, личные и медицинские данные которых были выложены в сеть хакерской группой Fancy Bears. Об этом говорится в заявлении IAAF, обнародованном на официальном сайте организации.
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