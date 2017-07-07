Гэтлин победил в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
В Лозанне прошёл этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
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В частности, американец Джастин Гэтлин одержал победу в беге на 100 м с результатом 9,96 секунды.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лозанна. Женщины
Метание копья
1. Сара Колак (Хорватия) — 68,43.
2. Барбора Шпотакова (Чехия) — 67,40.
3. Кэтрин Митчелл (Австралия) — 66,12.
400 м с/б
1. Эшли Спенсер (США) — 53,90.
2. Леа Шпрунгер (Швейцария) — 54,29.
3. Эйлид Дойл (Великобритания) — 54,36.
100 м с/б
1. Шарика Нэлвис (США) — 12,53.
2. Джасмин Стоуэрс (США) — 12,57.
3. Кристина Маннинг (США) — 12,58.
200 м
1. Дафне Схипперс (Нидерланды) — 22,10.
2.
3. Кира Джефферсон (США) — 22,34.
800 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) — 1.56,82.
2. Шарлин Липси (США) — 1.57,38.
3. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) — 1.57,78.
Мужчины
100 м
1. Джастин Гэтлин (США) — 9,96.
2. Бен Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) — 9,98.
3. Акани Симбине (ЮАР) — 9,99.
400 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 43,62.
2. Баболоки Тебе (Ботсвана) — 44,02.
3. Исаак Маквала (Ботсвана) — 44,08.
1500 м
1. Аман Воте (Эфиопия) — 3.32,20.
2. Чарльз Симотво (Кения) — 3.32,59.
3. Силас Киплагат (Кения) — 3.32,96.
5000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 12.55,23.
2. Селемон Барега (Эфиопия) — 12.55,58.
3. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 12.59,83.
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) — 5,93.
2. Павел Войцеховски (Польша) — 5,93.
3. Рено Лявильни (Франция) — 5,87.
Тройной прыжок
1. Педро Пабло Пикардо (Куба) — 17,60.
2. Кристиан Тэйлор (США) — 17,49.
3. Уилл Клэй (США) — 17,12.
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) — 22,39.
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 21,97.
3. Томаш Станек (Чехия) — 21,36.
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