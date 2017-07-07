Гэтлин победил в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

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В частности, американец Джастин Гэтлин одержал победу в беге на 100 м с результатом 9,96 секунды.

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Лозанна. Женщины

Метание копья

1. Сара Колак (Хорватия) — 68,43.

2. Барбора Шпотакова (Чехия) — 67,40.

3. Кэтрин Митчелл (Австралия) — 66,12.



400 м с/б

1. Эшли Спенсер (США) — 53,90.

2. Леа Шпрунгер (Швейцария) — 54,29.

3. Эйлид Дойл (Великобритания) — 54,36.



100 м с/б

1. Шарика Нэлвис (США) — 12,53.

2. Джасмин Стоуэрс (США) — 12,57.

3. Кристина Маннинг (США) — 12,58.



200 м

1. Дафне Схипперс (Нидерланды) — 22,10.

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 22,16.

3. Кира Джефферсон (США) — 22,34.



800 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) — 1.56,82.

2. Шарлин Липси (США) — 1.57,38.

3. Юнис Джепкоеч Сум (Кения) — 1.57,78.



Мужчины

100 м

1. Джастин Гэтлин (США) — 9,96.

2. Бен Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) — 9,98.

3. Акани Симбине (ЮАР) — 9,99.



400 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 43,62.

2. Баболоки Тебе (Ботсвана) — 44,02.

3. Исаак Маквала (Ботсвана) — 44,08.



1500 м

1. Аман Воте (Эфиопия) — 3.32,20.

2. Чарльз Симотво (Кения) — 3.32,59.

3. Силас Киплагат (Кения) — 3.32,96.



5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 12.55,23.

2. Селемон Барега (Эфиопия) — 12.55,58.

3. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 12.59,83.

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) — 5,93.

2. Павел Войцеховски (Польша) — 5,93.

3. Рено Лявильни (Франция) — 5,87.



Тройной прыжок

1. Педро Пабло Пикардо (Куба) — 17,60.

2. Кристиан Тэйлор (США) — 17,49.

3. Уилл Клэй (США) — 17,12.



Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) — 22,39.

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 21,97.

3. Томаш Станек (Чехия) — 21,36.