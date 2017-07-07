Американец Гэтлин победил в беге на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,96 секунды, опередив на 0,02 секунды ивуарийца Бена Юссефа Мейте. Третьим финишировал южноафриканец Акани Симбине (9,99).

Лучшим в беге на 400 метров у мужчин стал южноафриканец Вайде ван Никерк (43,62 секунды), второе и третье места заняли представители Ботсваны Баболоки Тебе (44,02) и Исаак Маквала (44,08) соответственно. На дистанции 1500 метров победителем стал Аман Воте (3.32,20) из Эфиопии, второе место занял кениец Чарльз Чебой Симотво (3.32,59), а третьим стал его соотечественник Силас Киплагат (3.32,96).

Лучший результат в беге на 200 метров у женщин показала голландка Дафна Схипперс (22,10), второй стала ивуарийка Мари-Жозе Та Лу (22,16), третьей — американка Кайра Джефферсон (22,34). Франсин Нийонсаба из Бурунди победила в беге на 800 метров с результатом 1 минута 56,82 секунды. Второе место заняла американка Шарлин Липси (1.57,38), третьей стала кенийка Юнис Сум (1.57,78).

В беге на 100 метров с барьерами тройку призеров составили американки Шарика Нелвис (12,53), Джасмин Стауэрс (12,57) и Кристина Мэннинг (12,58) соответственно. Американка Эшли Спенсер стала лучшей в беге на 400 метров с барьерами с результатом 53,90 секунды. Второй финишировала швейцарка Леа Шпрюнгер (54,29), третьей — британка Эйлид Дойл (54,36). Кубинец Педро Пабло Пичардо победил в тройном прыжке с результатом 17,60 метра. Второе и третье места заняли американцы Кристиан Тэйлор (17,49) и Уилл Клэй (17,12) соответственно.

Победу в толкании ядра одержал американец Райан Краузер (22,39), вторым стал новозеландец Том Уолш (21,97), третьим — чех Томаш Штанек (21,36). Американец Сэм Кендрикс стал лучшим в прыжках с шестом с результатом 5,93 метра, обойдя за счет меньшего числа попыток поляка Павла Войцеховского. Замкнул тройку призеров действующий рекордсмен мира француз Рено Лавиллени (5,87). Хорватка Сара Колак победила в метании копья, отправив его на 68,43 метра. Второй стала чешка Барбора Шпотакова (67,40), третьей — австралийка Кэтрин Митчелл (66,12).