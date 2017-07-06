IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy Bears
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла свои извинения спортсменам, личные и медицинские данные которых были выложены в сеть хакерской группой Fancy Bears. Об этом говорится в заявлении IAAF, обнародованном на официальном сайте организации.
В среду хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте ряд документов IAAF, содержание которых касалось допинга и коррупции в спорте. Согласно опубликованным данным, IAAF скрыла подозрительные допинг- пробы по меньшей мере 47 спортсменов, среди которых четырехкратный олимпийский чемпион из Великобритании Мо Фара. Один из документов касался
«IAAF приносит извинения спортсменам, которые поверили, что их личные и медицинские данные находятся в безопасности. Ассоциация продолжит работу по защите от хакерских атак», — говорится в документе. Также отмечается, что «неправильно делать
В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.
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