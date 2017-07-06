Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги»
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне. Спортсменка показала результат 2 метр 1 см.
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Второе место заняла полячка Камила Лисвинко (1,93), третье — Софи Ског из Швеции (1,93).
Эта победа стала для Ласицкене десятой подряд на международных турнирах.
11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова и четвертом этапе летнего
Ласицкене также выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Лондоне (9 июля), Кубке России (
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