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6 июля 2017, 22:50 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белоруска Татьяна Холодович стала пятой в метании копья на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович стала пятой в метании копья на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белоруска показала результат 62 м 29 см. Следующие выходы в сектор Татьяны <span class=error>Холодович</span> оказались неудачными. Увеличить
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В своей лучшей попытке белоруска показала результат 62 м 29 см. Следующие выходы в сектор Татьяны Холодович оказались неудачными.

Победила в Лозанне Сара Колак из Хорватии, установившая национальный рекорд своей страны, а также лучший результат сезона в мире — 68 м 43 см. Опытная копьеметательница Барбора Шпотакова из Чехии заняла второе место, уже в первой попытке она показала свой лучший результат в сезоне — 67 м 40 см. Прежнее лучшее достижение в мае текущего года установила турчанка Эда Тугсуз — 67 м 21 см.

Австралийка Кэтрин Митчелл стала в Лозанне третьей. В своем заключительном выходе в сектор для метания она отправила копье на 66 м 12 см.

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Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги»

Ласицкене выиграла десятый турнир подряд, победив на этапе «Бриллиантовой лиги»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне. Спортсменка преодолела планку на высоте 2 метра 6 см, установив лучший результат сезона в мире.
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