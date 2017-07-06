Белоруска Татьяна Холодович стала пятой в метании копья на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович стала пятой в метании копья на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В своей лучшей попытке белоруска показала результат 62 м 29 см. Следующие выходы в сектор Татьяны Холодович оказались неудачными.
Победила в Лозанне Сара Колак из Хорватии, установившая национальный рекорд своей страны, а также лучший результат сезона в мире — 68 м 43 см. Опытная копьеметательница Барбора Шпотакова из Чехии заняла второе место, уже в первой попытке она показала свой лучший результат в сезоне — 67 м 40 см. Прежнее лучшее достижение в мае текущего года установила турчанка Эда Тугсуз — 67 м 21 см.
Австралийка Кэтрин Митчелл стала в Лозанне третьей. В своем заключительном выходе в сектор для метания она отправила копье на 66 м 12 см.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter