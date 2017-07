Хакеры вскрыли компромат на британского чемпиона

«Веселые мишки» продолжают бомбардировать допинговыми разоблачениями. На этот раз добытые незаконным путем документы они распространили с помощью англоязычных СМИ — The New York Times, The Telegraph, а также выложили на собственном официальном сайте. Вскрытый архив действительно любопытен — об этом говорит хотя бы тот факт, что публиковать его, несмотря на сомнительное происхождение, согласилась западная пресса.

МО ФАРА СНОВА ПОД ПРЕССИНГОМ

Итак, после долгих подозрений мы впервые увидели реальный документ, где напротив фамилии Мо Фара стоит слово «допинг». Мишки добыли архив базы данных ИААФ с информацией о биологическом паспорте спортсменов. Проба, взятая у британца 23 ноября 2015 года, отмечена красным цветом, а напротив нее помечено: «вероятен допинг; паспорт подозрителен; нужно дальнейшее расследование». Под подозрение попал и товарищ Мо Фара по тренировочной группе американский марафонец Гален Рапп. Напротив его фамилии тоже значится — «вероятен допинг».

Правда, впоследствии даже в базе ИААФ подозрения по отношению к Фаре дезавуированы. Проба, взятая шесть месяцев спустя, помечена как «нормальная». Сам Мо Фара поторопился с комментарием по поводу новой информации и утверждает, что не верит в ее подлинность. Британец клянется, что никогда не получал от ИААФ уведомлений о проблемах с допингом и не завалил ни одной пробы. Представители ИААФ также выразили сомнения в достоверности опубликованной информации, заявив, что для «расследования этого нужно время».

Тут необходимо заметить, американское антидопинговое агентство USADA продолжает расследование по отношению многолетнего тренера Мо Фара — Альберто Салазара. Британец не собирается расставаться с наставником, хотя допинговые подозрения по отношению к нему с каждым годом сгущаются. Учитывая рыцарский статус и огромную популярность, четырехкратному олимпийскому чемпиону явно есть, что терять. И хотя по отдельности ни у хакеров, ни у USADA пока не хватает доказательств, чтобы обвинить в допинге икону британского спорта, репутация Мо Фара находится под усиливающимся прессингом.

ФИЛЬМ О РОДЧЕНКОВЕ ВЫЙДЕТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

В четверг появилась и новость о том, что 4 августа на экраны выйдет фильм «Икар» с участием бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Фильм уже был показан в рамках фестиваля Sundance этой зимой, и впоследствии его приобрела за пять миллионов долларов одна из американских кинокомпаний. Это одна из самых крупных сделок года для документальных фильмов. Конечно, до успеха уровня «Оскара» режиссеру Брайану Фогелю пока далеко, но сам факт выхода кино на большой экран уже следует считать достижением.

Афиша фильма гласит: «Правда как новая запрещенная субстанция». В трейлере приводятся некоторые из откровений Родченкова. В принципе, вероятность, что фильм Фогеля поведает со слов Родченкова о чем-то новом, помимо уже сказанного ранее, крайне невелика. Если бы там действительно содержались принципиально иные обвинения и доказательства, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уже давно бы приступило к действиям.

«Икар» — это красиво снятая и смонтированная история о том, что миру известно уже давно. В сентябре — октябре Международный олимпийский комитет объявит решение по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, и новый фильм начинает подготовку общественного мнения. Дата выхода на экраны наверняка неслучайна. Хотя посмотреть на американскую жизнь Родченкова будет любопытно.