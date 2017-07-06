Турнир в Беллинцоне станет последним стартом Клишиной перед чемпионатом мира

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В среду Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне.

«После сегодняшнего соревнования в Лозанне она продолжит подготовку к чемпионату мира, перед которым выступит только в одном старте — на турнире в швейцарском Беллинцоне 18 июля. После этого она около двух недель посвятит тренировкам и отправится в Лондон», — сказал Сигрейв.

В нынешнем летнем сезоне Клишина уже дважды выходила на старт международных турниров. В конце мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине она стала четвертой с результатом 6 м 70 см. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили 24 российских легкоатлетов, среди которых также лидеры сборной России Сергей Шубенков, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.