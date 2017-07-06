Копьеметательница Ребрик получила шенгенскую визу и выступит 11 июля на турнире в Люцерне

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«Вера наконец-то получила шенгенскую визу и теперь точно поедет на турнир в Люцерн, — отметил Литвинов. — Правда, визу ей дали всего на пять дней, при этом очень затянули с ее выдачей. Вера, как вы знаете, родом из Крыма, а сейчас прописана в Чувашии. Они сделали запрос по месту ее постоянной регистрации, что удлинило процесс рассмотрения еще на неделю».

Перед мировым первенством, которое пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, Ребрик также планирует выступить на Кубке России (16 июля) и чемпионате страны ( 28—29 июля ). Оба турнира пройдут в подмосковном Жуковском.

Воспитанница крымской школы легкой атлетики Ребрик в середине мая на турнире «Богатырь» в Адлере сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.