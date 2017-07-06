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6 июля 2017, 12:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА призвала нарушивших антидопинговые правила атлетов РФ вернуть олимпийские медали

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призвала российских спортсменов, признанных нарушившими антидопинговые правила, вернуть в Международный олимпийский комитет (МОК) медали с Олимпиад в Пекине и Лондоне.

Всероссийская федерация легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) призвала российских спортсменов признанных нарушившими антидопинговые правила вернуть в Международный олимпийский комитет (МОК) медали с Олимпиад в Пекине и Лондоне. Увеличить
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Впоследствии российские спортсмены были в общей сложности лишены 27 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в нескольких видах спорта.

«Всероссийская федерация легкой атлетики обращается к спортсменам, признанным нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, вернуть олимпийские награды в Международный олимпийский комитет. Соблюдение международных правил честной борьбы и возврат олимпийской атрибутики является одним из условий восстановления российской легкой атлетики на международном уровне», — говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

«Ещё раз призываем спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, последовать примеру вернувших свои награды Натальи Антюх, Антона Кокорина, Александры Федоривой-Шпаер и Веры Ганеевой. Отказ в возвращении олимпийской атрибутики препятствует восстановлению членства ВФЛА в IAAF», — отмечается в сообщении.

Ранее ВФЛА обратилась к спортсменам, включенным в пул тестирования IAAF и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), с просьбой воздержаться от посещения закрытых административных образований (ЗАТО), так как это может привести к пропуску допинг-контроля.
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