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5 июля 2017, 18:52 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых медалей чемпионатов Европы бегунья на 400 метров Ксения Задорина приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Валентин Маслаков.

По словам тренера спортсменки Валентина Маслакова сейчас она сотрудничает с федерацией. Увеличить
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«Задорина из-за проблем со здоровьем больше года не выступала, — заметил Маслаков. — А потом приняла решение прекратить выступать вообще. Сейчас она сотрудничает с нашей федерацией».

30-летняя Задорина выигрывала золотые медали в эстафете 4×400 метров на летнем ЧЕ-2010 в Барселоне, зимнем ЧЕ-2011 в Париже и командном ЧЕ-2015 в Чебоксарах. Последний раз она выходила на международный старт в сентябре 2015 года.
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