Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки

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«Задорина из-за проблем со здоровьем больше года не выступала, — заметил Маслаков. — А потом приняла решение прекратить выступать вообще. Сейчас она сотрудничает с нашей федерацией».

30-летняя Задорина выигрывала золотые медали в эстафете 4×400 метров на летнем ЧЕ-2010 в Барселоне, зимнем ЧЕ-2011 в Париже и командном ЧЕ-2015 в Чебоксарах. Последний раз она выходила на международный старт в сентябре 2015 года.