Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых медалей чемпионатов Европы бегунья на 400 метров Ксения Задорина приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Валентин Маслаков.
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«Задорина
30-летняя Задорина выигрывала золотые медали в эстафете 4×400 метров на летнем ЧЕ-2010 в Барселоне, зимнем ЧЕ-2011 в Париже и командном ЧЕ-2015 в Чебоксарах. Последний раз она выходила на международный старт в сентябре 2015 года.
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