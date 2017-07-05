Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в Польше
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Клавдия Афанасьева и Кристина Сивкова, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, получили разрешение на участие в молодежном чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Европейской легкоатлетической ассоциации.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Афанасьева и Сивкова включены в список участников турнира», — отметил собеседник агентства.
Чемпионат Европы для спортсменов не старше 23 лет пройдет в польском Быдгоще с 13 по 16 июля. Сивкова будет соревноваться в беге на дистанции 100 метров, Афанасьева — в ходьбе на 20 км.
Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь комитета по спортивной ходьбе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Марис Петерсон, Афанасьева, в случае выполнения на этом турнире квалификационного норматива ЧМ-2017 в Лондоне, сможет выступить на взрослом чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter