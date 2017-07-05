Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки июня по версии EAA

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Спортсменка, выступающая на международных соревнованиях под нейтральным флагом, в июне выиграла этапы «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме, этапы Мирового вызова в Турку и Хенгело, а также международный турнир в Ополе и этапы летнего Гран-при ВФЛА — мемориал Знаменских и мемориал Евстратова.

Конкурентами Ласицкене являются греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, польская метательница молота Анита Влодарчик, голландская бегунья Сифан Хассан, датская барьеристка Сара Петерсен.