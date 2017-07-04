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4 июля 2017, 22:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезоне

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Венгрии. Спортсмен показал результат 13,01 секунды.

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Победителем забега стал Омар Маклеод из Ямайки (12,96), третьим финишировал американец Арис Мерритт (13,11).

Шубенков показал свое лучшее время в сезоне. Предыдущий лучший результат он показал во время предварительного забега на турнире в Париже (13,09).
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