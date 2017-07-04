Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне

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В июне Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04 метра) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. В воскресенье она одержала девятую победу подряд, выиграв на Мемориале Знаменских в Жуковском.

Также на звание лучшей легкоатлетки прошедшего месяца претендуют польская метательница молота Анита Влодарчик, голландская бегунья Сифан Хассан, датская бегунья Сара Петерсен и греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди.

У мужчин за звание лучшего легкоатлета июня поспорят шведский метатель диска Даниэль Сталь, французский бегун Гарфилд Дарьен, норвежский бегун Карстен Вархольм, польский метатель молота Павел Файдек и немецкий метатель копья Томас Рёлер.

Голосование проводится на официальных страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в Twitter и Facebook и продлится до пятницы.