Глава ВФЛА Шляхтин получил официальное приглашение на конгресс IAAF

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Конгресс IAAF пройдет со 2 по 3 августа. Как сообщил ранее журналистам спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников, существует вероятность, что на этом конгрессе вновь будет поднят вопрос о возможности возвращения ВФЛА членства в IAAF.

«Я получил официальное приглашение IAAF на конгресс и планирую туда поехать, — заметил Шляхтин. — Останусь ли я после конгресса поболеть за своих спортсменов? Все будет зависеть от срока действия визы. Но если и останусь, то ненадолго».

До получения официального приглашения глава ВФЛА заявлял журналистам, что не собирается ехать на чемпионат мира как частное лицо.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.