Чемпион Европы 2015 года многоборец Шкуренев примет участие в Гераклиаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гераклиада пройдет в Москве с 21 по 23 июля. На ней будут представлены пять основных направлений: функциональное многоборье, тяжелая атлетика, легкая атлетика, греко-римская борьба и силовая атлетика. В турнире примут участие как профессионалы, лидеры российского спорта, так и любители в разных возрастных категориях. В программу легкоатлетических соревнований, которые пройдут в новом формате 4×4 (соревнуются мужчины и женщины), включено толкание ядра, а также спиди-пентатлон (укороченное многоборье). В этих видах выступят ведущие российские легкоатлеты.

«В рамках легкоатлетического турнира будут проведены соревнования среди метателей ядра, — заметил Бутов. — Планируют принять участие в Гераклиаде лидеры сборной России в этой дисциплине: Алена Бугакова, Александр Лесной, Максим Афонин. В многоборье собирается выступить вся наша национальная команда во главе с Ильей Шкуреневым, который не раз становился призером на международных соревнованиях самого высокого уровня».

Шкуренев на чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям, который проходил в Смоленске с 9 по 11 июля, сумел выполнить квалификационный норматив для участия в мировом первенстве в Лондоне. Однако этот спортсмен пока не получил от IAAF права выступать на международных стартах в статусе нейтрального атлета.

«В турнире тяжелоатлетов намерены принять участие члены сборной России», — добавил Бутов.