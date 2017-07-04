Чемпион Европы 2015 года многоборец Шкуренев примет участие в Гераклиаде
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года многоборец Илья Шкуренев примет участие в турнире «Гераклиада», который впервые пройдет в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор
Фит-лиги «Гераклион», член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов.
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Гераклиада пройдет в Москве с 21 по 23 июля. На ней будут представлены пять основных направлений: функциональное многоборье, тяжелая атлетика, легкая атлетика,
«В рамках легкоатлетического турнира будут проведены соревнования среди метателей ядра, — заметил Бутов. — Планируют принять участие в Гераклиаде лидеры сборной России в этой дисциплине: Алена Бугакова, Александр Лесной, Максим Афонин. В многоборье собирается выступить вся наша национальная команда во главе с Ильей Шкуреневым, который не раз становился призером на международных соревнованиях самого высокого уровня».
Шкуренев на чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям, который проходил в Смоленске с 9 по 11 июля, сумел выполнить квалификационный норматив для участия в мировом первенстве в Лондоне. Однако этот спортсмен пока не получил от IAAF права выступать на международных стартах в статусе нейтрального атлета.
«В турнире тяжелоатлетов намерены принять участие члены сборной России», — добавил Бутов.
Организаторы Гераклиады намерены проводить во время турнира различные
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