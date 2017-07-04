Семеня может быть не допущена до ОИ, если откажется от гормональной терапии
Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в беге на дистанции 800 м южноафриканка Кастер Семеня может быть не допущена к участию в Олимпийских играх, если откажется от проведения гормональной терапии или даже операции в связи с повышенным уровнем тестостерона в её организме.
Особенность её организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.
IAAF инициировала проведение исследования, которое доказало, что повышенный уровень тестостерона в организме
Участие в исследовании приняли 1332 легкоатлетки, и оказалось, что спортсменки с более высоким уровнем тестостерона выступали гораздо успешнее коллег с более низким уровнем содержания гормона.
Ранее Спортивный арбитражный суд заблокировал правила IAAF, регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов. После получения новых данных IAAF намерена опротестовать решение CAS.
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