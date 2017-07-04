Семеня может быть не допущена до ОИ, если откажется от гормональной терапии

Особенность её организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.

IAAF инициировала проведение исследования, которое доказало, что повышенный уровень тестостерона в организме женщины-спортсменки даёт ей преимущество перед соперницами, как допинг, сообщает The Guardian.

Участие в исследовании приняли 1332 легкоатлетки, и оказалось, что спортсменки с более высоким уровнем тестостерона выступали гораздо успешнее коллег с более низким уровнем содержания гормона.

Ранее Спортивный арбитражный суд заблокировал правила IAAF, регулирующие выступления спортсменок с высоким уровнем мужских гормонов. После получения новых данных IAAF намерена опротестовать решение CAS.